Derby Lazio-Roma, giovane arbitro Alfonzetti sul campo dell'Olimpico

In occasione del derby dell'Olimpico la Lazio e la Roma hanno invitato in tribuna d'onore, Diego Alfonzetti, il giovane arbitro di 19 anni della sezione di Acireale che è stato vittima di episodi di violenza in campo durante la partita di play-off della categoria Under 17 tra Riposto e Pedara. L'aggressione subita da Alfonzetti ha scosso l’intero sistema arbitrale italiano e il presidente dell'Aia Antonio Zappi ha accompagnato anche sul terreno di gioco dell'Olimpico il giovane direttore di gara per l'incontro con i giocatori prima della stracittadina. "Forza Diego", il messaggio anche nelle stories dei social della Lazio. Nei giorni scorsi, il tecnico laziale Marco Baroni aveva incoraggiato il giovane arbitro con parole di sostegno: “Non mollare e torna presto in campo: sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso un gesto ignobile".