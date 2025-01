Un Milan distratto e a due velocità perde a Zagabria 2-1 contro la Dinamo e non riesce ad entrare nelle prime otto della classifica della nuova Champions League, andando ai playoff, mentre la squadra di Fabio Cannavaro nonostante il successo sui rossoneri non riesce a rientrare tra le 24. I rossoneri potranno affrontare o il Feyenoord o la Juventus nel playoff. A decidere la sfida le reti di Baturina e l'ex Juve Pjaca, non basta alla squadra di Conceicao il momentaneo pareggio di Pulisic con il Milan ridotto in dieci uomini per l'epulsione di Musah al 39' del primo tempo.

La partita

È la Dinamo a provare a fare subito la partita con il Milan che tiene inizialmente il baricentro basso. Ma i padroni di casa al 19' passano in vantaggio: brutto errore in impostazione di Gabbia che non controlla bene il pallone e se lo fa strappare da Baturina che solo davanti a Maignan lo batte per l'1-0. Il Milan prova a reagire e al 33' Morata serve Fofana al limite, conclusione con il mancino e palla alta sopra la traversa. Al 39' si complicano le cose per i rossoneri con il secondo giallo per Musah, per una strattonata al limite dell'area. Milan che resta in dieci. Al 46' la Dinamo va ad un passo dal raddoppio con Baturina che inventa per Stojkovic ma l'attaccante calcia largo.

Conceicao ad inizio ripresa cambia e mette dentro Chukwueze per Morata e Terracciano per Gabbia. Al 49' i croati trovano il raddoppio in contropiede, ma l'azione è viziata da un fallo di mano a metà campo di Baturina e viene annullato. Poco dopo al 53' il Milan pareggia con un lampo di Pulisic che riceve palla in area da Tomori, controlla e si gira calciando alla sinistra di Nevistic per l'1-1. La squadra di Conceicao cerca il gol vittoria ma rischia in contropiede e al 56' la Dinamo va ancora in rete con Kulenovic, ma l'arbitro Letexier annulla di nuovo per fuorigioco di Pierre Gabriel. I padroni di casa prendono campo e al 58' una conclusione insidiosa di Pjaca da fuori area spaventa Maignan che però deve capitolare al 60': Pierre Gabriel serve Pjaca in area dalla sinistra, controllo con il destro e conclusione con il sinistro che batte il portiere francese per il 2-1.

Il Milan prova di nuovo a reagire per cercare almeno il pari che potrebbe qualificarlo direttamente e al 62' Nevistic atterra Leao in area, per Letexier è rigore ma viene richiamato al Var e poi lo toglie per una sbracciata di Leao prima di entrare in area. Al 66' Pulisic arriva da dietro e prova a schiacciare di testa, blocca Nevistic. Poi al 72' Chukwueze recupera un pallone sulla trequarti e serve Leao, conclusione di prima del portoghese, ma Nevistic devia in angolo. Il Milan non riesce più a rendersi pericoloso e vede lasciare i tre punti alla Dinamo di Cannavaro.