Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli e Atalanta - Le partite in diretta

Turno finale della fase campionato. Le squadre di Chivu, Spalletti e Palladino sognano ancora la qualificazione diretta agli ottavi

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
28 gennaio 2026 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'ultima giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si giocano partite decisive per il passaggio del turno delle squadre italiane. In campo alle 21 Napoli-Chelsea, Monaco-Juve, Borussia Dortmund-Inter e Union Sg-Atalanta.

Dove vedere le partite di Champions di oggi? Borussia Dortmund-Inter, Union Saint Gilloise-Atalanta e Monaco-Juve saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Napoli-Chelsea sarà invece visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Inter, Juventus e Atalanta potrebbero chiudere tra le prime otto con un successo stasera (e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi), mentre il Napoli va a caccia degli ultimi punti decisivi per qualificarsi ai playoff.

