Sfida tra 'deb' da dentro o fuori alle Atp Finals 2026. Oggi, mercoledì 18 novembre , si affrontano a Torino Flavio Cobolli e Frances Tiafoe , nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl. L'azzurro, numero 6 del ranking Atp, sfida lo statunitense, numero 8 del mondo: i due, entrambi alla prima partecipazione al Torneo dei Maestri, sono reduci da un ko all'esordio. Cobolli ha perso 7-6, 6-3 contro il russo Daniil Medvedev, mentre Tiafoe ha ceduto allo spagnolo Carlos Alcaraz con un doppio 6-2. Si comincia intorno alle 20:30.

Dove vedere Cobolli-Tiafoe? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Italia 1 (in chiaro) e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.