Serie A, oggi Lecce-Lazio - Diretta

I salentini ospitano i biancocelesti nella 22esima giornata di campionato

Matteo Cancellieri - Ipa/Fotogramma
Matteo Cancellieri - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce - in diretta tv e streaming - in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan.

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Genoa, mentre il Lecce volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni.

