Fiorentina-Cagliari 1-2, Kilicsoy e Palestra stendono la Viola

I sardi hanno battuto la squadra di Vanoli nella 22esima giornata di Serie A

Albert Gudmundsson - Ipa/Fotogramma
Albert Gudmundsson - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
Cagliari corsaro a Firenze. Oggi, sabato 24 gennaio, la squadra di Pisacane si impone al Franchi sui viola 2-1 nella sfida salvezza valida per la 22esima giornata di Serie A e trova la seconda vittoria consecutiva. Grazie a questo importante successo esterno i sardi si portano a 25 punti e si allontanano dalla zona pericolosa dove resta la Viola, a 17 punti, che cade dopo quattro risultati positivi

Buona gara giocata sulle ripartenze del Cagliari che va a segno al 31' con Kiliçsoy e al 47' con Palestra, al primo gol in Serie A. Non basta ai viola la rete di Brescianini al 74', nonostante alcune buone occasioni respinte da Caprile.

La partita

La squadra di Vanoli prova a fare la partita in avvio ma soffre le ripartenze del Cagliari. Gudmundsson tra i più positivi tra i viola, l'islandese va anche vicino al gol al 1' poi sfiora il vantaggio Palestra al 7' ed è il Cagliari a sbloccare il risultato. Palestra pesca Kilicsoy che anche grazie alla deviazione di Comuzzo, sigla l'1-0 al 31'. La Fiorentina si riversa in avanti e al 34' ancora Gudmundsson dentro l'area incrocia con il destro ma è decisivo Caprile a chiudere lo specchio.

Ad inizio ripresa il Cagliari passa di nuovo: al 47' ripartenza micidiale del Cagliari, con Gaetano che appoggia centralmente per Esposito il quale a sua volta allunga la sfera verso Palestra che controlla e batte De Gea con un diagonale all'angolino basso per lo 0-2. La Viola accusa il colpo e rischia ancora al 49' con Palestra e al 53' con Kilicsoy che riceve dentro l'area e calcia a botta sicura, ma è decisiva l'opposizione di Ndour che mette in corner.

La squadra di Vanoli si riorganizza e al 66' Gudmundsson calcia da fuori area lasciando immobile Caprile, ma la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 74' la Fiorentina accorcia le distanze con Brescianini pronto a deporre in rete un preciso cross basso di Dodo dalla destra, per l'1-2. Al 79' viola vicini al pareggio con Fabbian che calcia di potenza al volo, ma respinge in tuffo Caprile. Il Cagliari difende e tiene e va vicina al tris nel finale ma De Gea salva su Borrelli che aveva cercato l'angolino.

