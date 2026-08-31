circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lecce-Roma - Diretta

I giallorossi sfidano i salentini in trasferta nella seconda giornata di campionato

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 17.51
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi affrontano il Lecce - in diretta tv e streaming - nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, che dal mercato ha appena accolto Balerdi in difesa e De Roon a centrocampo, arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all'esordio, battuta per 4-0 all'Olimpico con tripletta di Malen, su triplo assist di Dybala, e poker firmato Pisilli.

Nella prossima giornata di Serie A la Roma sfida l'Atalanta all'Olimpico, mentre il Lecce se la vedrà con il Monza in casa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce roma lecce roma lecce roma diretta lecce roma live roma diretta roma live serie a
Vedi anche
News to go
Bonus affitto genitori separati, quando arriva
Lo sfogo di Alice De Andrè per i commenti sessisti: "Trogloditi digitali" - Video
Yacht in fiamme a Jesolo, l'intervento dei vigili del fuoco in elicottero - Video
Inondazione improvvisa al Grand Canyon, le immagini dell'onda di fango
News to go
Islanda dice no all'Unione europea, referendum fallito
Ranucci, La Russa: "Mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia Report" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, si avvicina la scadenza per i negozianti
News to go
Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza