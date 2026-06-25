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Mondiali, oggi Olanda-Tunisia - Diretta

Terza giornata nel girone F

Van Dijk - Afp
Van Dijk - Afp
26 giugno 2026 | 00.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Olanda torna in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, la Nazionale orange sfida la Tunisia nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. L'Olanda ha pareggiato all'esordio 2-2 con il Giappone e ha vinto per 5-1 con la Svezia. La Tunisia invece ha perso prima con la Svezia con lo stesso risultato e poi 4-0 con la Nazionale nipponica, venendo così eliminata dal torneo.

Alle 4 Stati Uniti-Turchia e Australia-Paraguay.

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