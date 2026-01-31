circle x black
Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina - Diretta

La bielorussa sfida la kazaka nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne

Aryna Sabalenka - Ipa/Fotogramma
Aryna Sabalenka - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che - in diretta tv e streaming - assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open.

A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 - battendo proprio Rybakina - e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022.

