Polemiche all'Australian Open. Novak Djokovic, dopo la sua vittoria contro Jiri Lehecka, si è rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell'immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico. In molti si sono chiesti il perché di questo gesto, e a spiegarlo è stato proprio il tennista serbo, intervenuto in conferenza stampa: "Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti", ha detto Nole, "né lui né Channel 9 si sono scusati".

"Quindi, visto che sono emittenti ufficiali del torneo, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9", ha continuato Djokovic, "non ho niente contro Jim Courier (il giornalista incaricato dell'intervista nel post partita, ndr) o contro il pubblico australiano. È stata una situazione molto imbarazzante anche per me da affrontare in campo oggi. Mi dispiace non aver detto qualcosa agli spettatori, ma ovviamente non era il momento, lo spazio o la situazione per spiegare il motivo. Ora lascio che sia Channel 9 ora a gestire la situazione come meglio crede".

Questo è ciò a cui si riferisce Djokovic pic.twitter.com/THogt0G5lk — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 19, 2025

Il riferimento di Djokovic è a un video in cui si vede un giornalista di Channel 9 intrattenere una diretta davanti a una folla di tifosi serbi, in delirio per Djokovic. Il giornalista si rivolge ai supporters di Nole dicendo: "Novak è sopravvalutato, Novak è un ex giocatore, buttatelo fuori". Parole che evidentemente non sono piaciute al campione serbo.