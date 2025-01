Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open e esce dal campo tra 'buuu' e fischi. Il serbo oggi 24 gennaio deve gettare la spugna contro il tedesco Alex Zverev dopo aver perso il primo set 7-6 (7-5) al tie break. L'ex numero 1 del mondo si arrende per il problema muscolare alla coscia sinistra, visibilmente fasciata. Djokovic, alla fine del tie-break, stringe la mano a Zverev e comunica il ritiro al giudice di sedia, che informa il pubblico.

Novak Djokovic says goodbye to Rod Laver Arena after retiring from the semifinal against Zverev at Australian Open.



Some of the crowd was booing him.



Novak puts his thumbs up.



