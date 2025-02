Andy Murray e Novak Djokovic, avanti insieme. L'ex tennista scozzese continuerà ad allenare il serbo almeno fino a Wimbledon, Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. A rivelarlo è stato il 'Times', secondo cui la collaborazione tra i due non terminerà con l'Australian Open, come qualcuno aveva ipotizzato.

A Melbourne Djokovic è stato costretto a ritirarsi per infortunio durante la semifinale contro Alexander Zverev e in conferenza stampa si era detto incerto sul continuo del suo rapporto lavorativo con Murray. Nole però aveva anche parlato di "feedback positivi", aggiungendo che "appena possibile ci metteremo seduti intorno a un tavolo e parleremo se continuare a collaborare". Djokovic tornerà in campo la prossima settimana nel torneo Atp 500 di Doha, dove cercherà il centesimo titolo della sua carriera.