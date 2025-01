Il tennista serbo non sarà in campo nel primo turno di Coppa Davis a causa dell'infortunio rimediato agli Australian Open

Novak Djokovic pensa al ritiro? Il tennista serbo è alle prese con l'infortunio accusato agli Australian Open, che lo ha costretto al ritiro durante la semifinale con Alexander Zverev. Nole, 37 anni, aveva già collezionato un problema fisico sul finire di 2024, tanto da dover rinunciare alle Finals di Torino e il nuovo stop ha indotto molti a pensare che Djokovic si stia avvicinando sempre più al ritiro dal tennis giocato.

"Già da un po' percepisco che la gente quando parla di me scrive una sorta di necrologio tennistico", ha detto il campione serbo a Espn, "il primo che ha iniziato in realtà è stato mio padre, anche se non so se sarà contento che io ne parli".

Djokovic ha rivelato che proprio il padre sarebbe uno di quelli che spinge maggiormente per il suo ritiro dai campi: "Lui da tempo prova a convincermi a ritirarmi, ma non insiste più di tanto. Alla fine capisce e rispetta la mia decisione, spesso però mi chiede cos'altro voglio conquistare. Conosce bene lo stress e la tensione che accumulo in campo e che influisce poi sulla mia mente e sul mio corpo".

La rinuncia alla Coppa Davis

Intanto però Djokovic dovrà rinuncia alla Coppa Davis. L'infortunio patito a Melbourne non gli permetterà infatti di scendere in campo nel primo turno del torneo, che la Serbia giocherà, il prossimo weekend, contro la Danimarca a Copenaghen.

"Ci siamo sicuramente indeboliti con il forfait di Novak", ha detto il capitano Viktor Troicki, "ma puntiamo comunque alla vittoria. Loro hanno un grande giocatore come Holgen Rune, ma anche noi abbiamo giocatori fortissimi e quindi credo nella nostra squadra".