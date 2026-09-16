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Djokovic torna in campo a Pechino (con Sinner): "Felice di esserci"

Il fuoriclasse serbo riparte dopo la delusione degli Us Open

Djokovic - IPA
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16 settembre 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
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Novak Djokovic c'è. Non pensa ancora al ritiro e rilancia. Dopo la prematura uscita di scena agli Us Open, con sconfitta (e lacrime) al debutto contro Mariano Navone, il fuoriclasse serbo tornerà in campo in Cina. L'ex numero uno del ranking Atp sarà presente all'Atp 500 di Pechino, al via il prossimo 30 settembre. Una vera sorpresa, considerando un'assenza dal torneo asiatico (vinto sei volte in carriera) che durava dal 2015. L'annuncio è arrivato tramite i social dallo stesso giocatore, che ha dato l'ufficialità con un video: "Sono molto felice di annunciare che tornerò al China Open".

A Pechino tornerà anche Sinner

L'edizione 2026 del torneo di Pechino è molto attesa dagli appassionati anche per il possibile ritorno in campo di Jannik Sinner, nelle ultime settimane al lavoro per risolvere un problema al ginocchio. Per l'azzurro, la stagione asiatica sarà cruciale per avvicinarsi alle Atp Finals, l'ultimo grande appuntamento della stagione tennistica. La presenza contemporanea di Djokovic e Sinner potrebbe dunque regalare ulteriore interesse al torneo cinese, con il serbo pronto a riabbracciare una manifestazione che in passato lo ha visto grande protagonista.

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Djokovic Novak Djokovic Us Open Sinner Pechino Djokovic Pechino
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