circle x black
Cerca nel sito
 

Kanter provoca in Wnba: "Sono donna, voglio giocare". E viene cacciato - Video

L'ex cestista Nba ha fatto parlare di sé durante una partita del campionato femminile

La provocazione di Enes Kanter - X
La provocazione di Enes Kanter - X
24 agosto 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Enes Kanter Freedon cacciato da una partita di Wnba. L'ex cestista Nba è stato scortato fuori dalla Wintrust Arena durante la partita del massimo campionato di basket femminile americano tra Chicago Sky e Indiana Fever. Il motivo? Una maglietta che ha fatto infuriare la giocatrice delle Sky, Natasha Cloud.

Kanter si è infatti presentato allo stadio con una maglia nera con scritta: "WOMAN noun. adult human female", una citazione presa direttamente dal vocabolario per indicare il significato della parola 'donna'. La provocazione dell'ex giocatore Nba nasce dal fatto che la lega Wnba, da regolamento, permette sia sufficiente dichiararsi donna per giocare nel campionato femminile.

Dopo la partita, ecco il post pubblicato sui social: "È l'intervallo e devo andare in bagno… Le regole sono regole", ha scritto Kanter posando davanti al bagno delle donne. Non è la prima volta che Kanter si espone sul tema. Nelle scorse settimane infatti, sfruttando proprio il regolamento Wnba, l'ex cestista aveva annunciato la sua intenzione di iscriversi al Draft Wnba 2027, sostenendo di sentirsi donna. Una provocazione, ovviamente, in piena regola.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
enes kanter kanter kanter wnba kanter cacciato
Vedi anche
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video
Esplosione a Cassino, le immagini della palazzina distrutta
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza