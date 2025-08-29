circle x black
Europa e Conference League, oggi il sorteggio: orario, come funziona e dove vederlo in tv

Ripartono le competizioni europee con Roma, Bologna e Fiorentina

La coppa dell'Europa League - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ripartono Europa e Conference League. Oggi, venerdì 29 agosto, va in scena il sorteggio - in diretta tv e streaming - della fase campionato della seconda e terza competizione europea, il giorno dopo quello che ha definito la nuova edizione della Champions League. Il palcoscenico è sempre quello del Principato di Monaco, che vedrà una cerimonia unica che designerà quindi le avversarie di Roma e Bologna, qualificata grazie alla vittoria dell'ultima Coppa Italia, in Europa League e quelle della Fiorentina in Conference.

Sorteggio Europa e Conference League, come funziona

Ma come funziona il sorteggio della prossima edizione dell'Europa e della Conference League? Come visto per la prima volta nella passata stagione, verrà estratta una pallina dall’urna della prima fascia e poi il software automatizzato estrarrà otto avversarie per ciascuna squadra.

Si tratta quindi di un procedimento automatizzato, gestito da un algoritmo che in pochi secondi svelerà gli abbinamenti, con ciascuna squadra che giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta. In questa fase non sono possibili scontri tra squadre dello stesso Paese.

Sorteggio Europa e Conference League, orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio di Europa e Conference League è in programma oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 13. L'evento sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in streaming sarà disponibile sull'app SkyGo, su NOW, ma anche, gratuitamente, sul sito web ufficiale della Uefa.

