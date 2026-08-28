Prende forma a Monaco la nuova edizione della seconda competizione europea per club
Pronti, via. Oggi, venerdì 28 agosto, prende forma la nuova edizione dell'Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus. Ecco orario, fasce e dove vedere la cerimonia in tv e streaming.
Ecco la suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio:
Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia
Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo
Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Ecco il calendario dell'Europa League 2026-27:
1ª giornata: 16-17 settembre 2026
2ª giornata: 15 ottobre 2026
3ª giornata: 22 ottobre 2026
4ª giornata: 5 novembre 2026
5ª giornata: 26 novembre 2026
6ª giornata: 10 dicembre 2026
7ª giornata: 21 gennaio 2027
8ª giornata: 28 gennaio 2027
Il sorteggio di oggi, venerdì 28 agosto, inizierà alle 13 e sarà visibile in diretta tv su TV8 (in chiaro) e sui canali di Sky Sport. La cerimonia sarà disponibile anche in streaming su Tv8.it, Sky Go, Now, Amazon Prime Video e sul sito ufficiale della Uefa.