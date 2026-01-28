Europa League, Roma e Gasp ad Atene: operazione ottavi contro i loro tabù

circle x black
28 gennaio 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ottavi a un passo ma, per ottenerli giovedì sera ad Atene, bisogna sconfiggere due tabù. La Roma e Gasperini saranno protagonisti all’Apostolos Nikolaidis Stadium dove, nell’ultima giornata della fase a girone dell’Europa League, affronteranno il Panathinaikos. I capitolini, nonostante un reparto offensivo ridotto all’osso, partono favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,75 contro il 5,00 dei padroni di casa mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La Roma, al momento, è sesta in classifica e un successo le garantirebbe il passaggio automatico tra le migliori sedici della competizione. Per riuscirci, però, i giallorossi dovranno sconfiggere il Pana, dal quale hanno sempre perso nei due precedenti, mentre Gasp cerca la prima vittoria contro Rafa Benitez, tecnico degli ellenici. Partita più da Under, a 1,75, che da Over, in quota a 2,00. Si preannuncia una gara molto tesa dove il primo tempo potrebbe concludersi in pareggio, ipotesi offerta a 2,20. Occhio alle sanzioni perché un’espulsione si gioca a 5,50 mentre un intervento del VAR è dato a 2,75. Mati Soulé, in gol a 3,00, è pronto a prendersi la scena mentre Lorenzo Pellegrini, gol o assist a 2,25, vuole essere protagonista anche in Europa dopo il rigore realizzato contro il Milan.

Il Bologna sfida invece il Maccabi, ultimo della classe, per portare a casa tre punti fondamentali per scalare la classifica e, perché no, sognare un posto in Top 8. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Italiano favoritissimi a 1,48 rispetto al 6,50 del Maccabi mentre si scende a 4,50 per il pareggio. Ravaglia mette nel mirino un clean-sheet, offerto a 2,20, poiché la formazione israeliana è il peggior attacco dell’Europa League avendo segnato appena due reti. Ecco quindi che un risultato esatto di 2-0 per il Bologna pagherebbe 8 volte la posta. Un gol da fuori area, a 3,50, è nelle corde del match con i rossoblù che, a 1,25, effettueranno più tiri in porta rispetto ai padroni di casa, offerti a 5,00. Jonathan Rowe, a 2,75, vuole replicare il gol contro il Celtic della scorsa settimana mentre Jens Odgaard, a 4,50, è pronto a supportare i compagni con un assist.

