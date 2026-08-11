Seconda giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, martedì 11 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra, con diversi big in campo per l'Italia. Occhi puntati sulla finale dei 5000 donne con Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di due anni fa a Roma. In tarda serata, tutte le attenzioni saranno invece sulla finale dei 100 metri maschili con Marcell Jacobs, a caccia di uno storico tris. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Europei atletica, programma di oggi e italiani in gara

Ecco il programma di oggi agli Europei di atletica a Birmingham:

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni (Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi)

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni (Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano)

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, ev. Rebecca Sartori)

12.15 100 metri (maschile), batterie (Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo)

12.40 110 ostacoli, batterie (Oliver Mulas)

13.05 800 metri (femminile), batterie (Eloisa Coiro)

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie (Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal)

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni (Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan)

20.10 Lancio del martello (maschile), finale (ev. Giorgio Olivieri)

20.25 5000 metri (femminile), finale (Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori)

20.55 100 ostacoli, semifinali (Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti)

21.16 Salto in lungo (maschile), finale (Francesco Inzoli)

21.32 100 metri (maschile), semifinali (Chituru Ali e Marcell Jacobs, ev. Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli)

22.00 400 metri (maschile), semifinali (Edoardo Scotti, ev. Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati)

22.30 100 ostacoli, finale (ev. Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti)

22.47 100 metri (maschile), finale (ev. Chituru Ali, Marcell Jacobs, Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli)

Europei atletica, dove vedere gare oggi

Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 20-20:30; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alle 14; dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252 (tutta la sessione mattutina e in serata a partire dalle 20:35). Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.