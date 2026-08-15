Europei atletica, oggi sesta giornata, da Palmisano e Stano a Iapichino, il programma e dove vedere gli azzurri

Sesta giornata della rassegna continentale all'Alexander Stadium di Birmingham
Sesta giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, sabato 15 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra. Occhi puntati sulla marcia che in mattinanta assegna i titoli della maratona e della mezza maratona, con i campioni olimpici di Tokyo Antonella Palmisano e Massimo Stano attesi protagonisti. Entra in scena Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo verso l'ora di pranzo e in serata Yeman Crippa punta a salire sul podio nei 10.000 metri. Ecco il programma delle gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.
8.30 Mezza maratona di marcia (maschile) - Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino.
8.30 Mezza maratona di marcia (femminile): Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano.
8.30 Maratona di marcia (maschile) Maratona di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.
8.30 Maratona di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi.
11.25 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini
12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino
12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini
13.15 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini
13.40 4×100 (femminile), batterie: Italia
14.00 4×100 (maschile), batterie Italia
20.45 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini
21.01 Tiro del giavellotto (maschile), finale: Giovannni Frattini
21.07 Salto in alto (femminile), finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini
21.10 400 metri (femminile), finale
21.17 Salto triplo (maschile), finale: Andy Diaz, Simone Biasutti, Andrea Dallavalle
21.25 10.000 metri (maschile), finale: Yeman Crippa, Pasquale Selvarolo, Francesco Guerra.
22.07 1500 metri (maschile), finale: Pietro Arese
22.33 4×100 (maschile), finale (ev. Italia)
22.48 4×100 (femminile), finale (ev. Itala).
RaiSportHD trasmette dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.