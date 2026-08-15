Sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, sabato 15 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. Grande attesa in particolare per Sara Curtis, dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso, la 19enne piemontese cerca il bis nei 50 stile libero. Ci si aspetta il podio più alto anche nei 50 rana con l'azzurro Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica della distanza grande favorito e l'altro azzurro Nicolò Martinenghi, vincitore dei 100 rana, suo avversario più accreditato. Ecco orario, programma di oggi e dove vedere le gare in tv e streaming.

Europei nuoto, il programma di oggi

Ecco il programma degli Europei di nuoto con le gare di oggi, sabato 15 agosto

Sessione mattutina

9.30 Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti

9.48 Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

10.01 Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri

10.24 Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

10.36 Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti

10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia

Sessione serale

18.30 Finale 200m farfalla uomini - Alberto Razzetti

18.37 Finale 50m stile libero donne - Sara Curtis

18.42 Finale 50m rana uomini -Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

18.47 Finale 200m misti donne - Anita Gastaldi

18.54 Semifinali 50m stile libero uomini - ev. Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti

19.01 Semifinali 50m rana donne - ev. Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

19.20 Finale 1500m stile libero uomini - Luca De Tullio

19.52 Semifinali 200m farfalla donne - Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

20.02 Semifinali 200m misti uomini - ev. Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti

20.12 Finale 100m dorso donne

20.18 Semifinali 100m dorso uomini - ev. Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri

20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista ev.Italia

Europei nuoto, dove vedere le gare di oggi

Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.