George Russell in pole position nel Gp di Las Vegas, terz'ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes è il più veloce oggi 23 novembre nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''312. Russell sarà affiancato in prima fila dalla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo in griglia con il crono di 1'32''410. Terzo posto per la sorprendente Alpine del francese Pierre Gasly (1'32''664), che apre la seconda fila completata dall'altra Ferrari: il monegasco Charles Leclerc ottiene il quarto tempo girando in 1'32''783.

Solo quinta la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Il campione del mondo e leader del Mondiale 2024 ferma il cronometro su 1'32''797 e scatterà dalla terza fila insieme alla McLaren del britannico Lando Norris (1'33''008), che sogna ancora la rimonta iridata nell'ultima porzione di campionato. Completano la top ten la RB del giapponese Yuki Tsunoda, la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, la Haas del tedesco Nico Hulkenberg e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton.