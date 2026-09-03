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F1: Gp Monza, Hamilton, 'nuova power unit aiuterà, ho visto un gran lavoro'

03 settembre 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cosa significa vivere il Gp di Monza con la Ferrari? È il secondo anno, mi devo ancora abituare. Non ho visto la livrea dedicata a Schumacher, ma quelle sette stelle che avremo, come le mie, mi daranno una bella sensazione". Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, nel media day del Gp di Formula 1 a Monza.

Il pilota britannico, arrivato all'Autodromo a bordo dell'iconica F40, ha spiegato: "Ricordo le domeniche con le partenze della Formula 1, la sigla che dava l’inizio all’evento. Era bellissimo vedere Schumacher, ai videogiochi sceglievo solo lui. Ora ho la possibilità di vivere quella esperienza come lui, è un personaggio enorme". Hamilton ha poi parlato delle novità della Ferrari in questo weekend: "Nuova power unit? Speriamo che possa aiutare, sono orgoglioso del lavoro visto. C’è una concentrazione diversa rispetto all'anno scorso, abbiamo tutto per vincere anche se c'è tanta strada da fare".

Parlando dei cambiamenti sulla monoposto, l'inglese ha spiegato che "oggi un input deve arrivare anche dai piloti. Ho spinto per avere cambi che non erano stati possibili l'anno scorso. Ho lavorato tanto al simulatore con l’obiettivo di crescere, perché venivo da una prospettiva esterna. Ho visto i progressi".

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