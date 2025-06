Fair Play Menarini, Voliani: "Premio Studio e Sport per me inaspettato e importante"

"Per me è inaspettato e molto importante, sono molto onorata perchè sono valori importanti e sono contenta di esser qui a rappresentarli. Il mio percorso finora si è basato sul cercare di conciliare sport e studio e voglio continuare a portarli avanti entrambi con impegno". Così la vincitrice del premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport Margherita Voliani'. Lo ha detto Margherita Voliani, vincitrice premio speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport', in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.