circle x black
Cerca nel sito
 

Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

sponsor

Comunicato ufficiale e tweet di benvenuto di De Laurentiis

Massimiliano Allegri - (Ipa)
Massimiliano Allegri - (Ipa)
03 luglio 2026 | 14.01
LETTURA: 1 minuti

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore e settimane di attesa per i noti ostacoli di natura burocratica, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.

Il tecnico livornese, esonerato dal Milan lo scorso 25 maggio, è stato scelto come successore di Antonio Conte per la panchina del Napoli firmando un contratto di tre anni. Sei scudetti, tre Supercoppe e cinque Coppa Italia per l'ex Milan e Juventus.

Il Napoli punta su Massimiliano Allegri per il dopo Conte: patron Aurelio De Laurentiis ha scelto un allenatore a caccia di riscatto dopo l'ultima esperienza col Milan, ma anche un profilo importante con molti successi alle spalle. 

Dal punto di vista tattico, il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al 4-3-3 in modo da sfruttare gli esterni e valorizzare la qualità della rosa a disposizione. Al centro dell'attacco ci sarà Hojlund, con Alisson e Neres sulle corsie laterali.

In cabina di regia, complice la possibile partenza di Anguissa, agirà Lobotka con McTominay a sinistra e Bruyne a destra. La difesa a quattro vedrà in Di Lorenzo, Buongiorno e Rrhamani le sue certezze. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video
Maltempo a Bagnoli, crolla il palco del concerto all'ex Base Nato: le immagini impressionanti
News to go
Sciopero nazionale trasporto aereo domenica 5 luglio: fasce orarie garantite
Cristiano Ronaldo in lacrime con i tifosi, la festa del Portogallo dopo la vittoria contro la Croazia - Video
Emma a Rock in Roma, serata tra amici con Elisa, Amoroso e Annalisa
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza