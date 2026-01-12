circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, infortunio per Lucumi

sponsor

Intanto Italiano recupera Skorupski

Jhon Lucumí - (Ipa/Fotogramma)
Jhon Lucumí - (Ipa/Fotogramma)
12 gennaio 2026 | 17.10
LETTURA: 1 minuti

Il momento non è quello dei migliori in casa Bologna. La squadra di Italiano è reduce da un buon pareggio in casa del Como, ma lascia l'amaro in bocca il gol subito nel finale di gara. 

Intanto non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Durante la gara contro i lariani si è fermato Lucumi per un fastidio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione. Nel frattempo, però, Skorupski è tornato ad allenarsi in gruppo. Di seguito il comunicato del Bologna.

"Sono ripresi stamattina gli allenamenti dei rossoblù a tre giorni dalla partita di Verona. I più impiegati a Como hanno svolto lavoro di scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per gli altri. Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane".

Nelle prossime settimane, dunque, spazio a Vitik ed Heggem in difesa. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza