Notizie incoraggianti dall'infermeria di Casteldebole per il Bologna, che ritrova pedine fondamentali in vista della ripresa del campionato. Attraverso il report ufficiale della seduta odierna, il club rossoblù ha infatti comunicato il pieno rientro in gruppo di Nicolò Cambiaghi, finalmente ristabilito dopo lo stop che lo aveva tenuto ai box, insieme a Lewis Ferguson e Samuel Mbangula.

La squadra ha lavorato intensamente sul campo alternando esercitazioni tecniche negli spazi ridotti a partitelle a tema a metà campo, un segnale concreto della ritrovata condizione atletica dei tre giocatori, che hanno sostenuto l'intera sessione insieme ai compagni. Restano invece ancora a parte Juan Miranda e Jay Enem, impegnati in un programma di allenamento differenziato.

Fantacalcio.it per Adnkronos