Fabregas: "Baturina e Paz possono giocare insieme"

Arrivano importanti indicazioni per i fantallenatori dalla conferenza stampa di Cesc Fabregas. Il Como sarà una delle squadre più seguite dai fantallenatori per il faraonico mercato dei lariani.

La domanda su Nico Paz e Baturina insieme non poteva mancare. Ecco la risposta dell'allenatore spagnolo: "Tutti possono farlo. Sono di altissima qualità, molto giovani, sembra già che giochino insieme da una vita. Il buon giocatore lavora, si intende, però c'è un lavoro da fare tatticamente. Sì, possono giocare insieme. Vediamo le dinamiche. Poi tutti dobbiamo essere buoni difensori, esterni, trequartisti e attaccanti".

Sull'arrivo di Morata e Cutrone: "Morata al Como? Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa al 100% fatta. Si sta allenando come un animale, sempre con il sorriso, con una voglia molto interessante, come sempre lui ha fatto ma con una faccia diversa. Fisicamente sta bene. Come con Iovine e Gabrielloni, deve decidere lui. Se è pronto e gioca con questa positività, se continua a fare la differenza io non ho nessun problema. Per me sarebbe un piacere enorme. Per me come allenatore e per i tifosi. Lo spogliatoio è la cosa più importante, poi si può perdere o vincere. Deve dimostrare e competere, e divertirsi".

Fantacalcio.it per Adnkronos