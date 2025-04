Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 31.a giornata di Serie A

Torna la Serie A e di conseguenza anche il Fantacalcio. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il Fantacalcio Mantra.

Portiere - Milinkovic-Savic: Si è corfermato uno dei portieri più forti del campionato, portando clean sheet e ottimi voti per il modificatore. Ha parato con Meret tanti rigori in questo campionato. Col Verona può arrivare l'ennesima ottima prestazione.

Difensore - Dimarco: la partita Parma-Inter gli ha sempre portato bene. Reduce da due assist contro l'Udinese.

Centrocampista - Nico Paz: torna dopo il turno di squalifica, contro un Monza ormai retrocesso è pronto a portare bonus ai fantallenatori.

Attaccante - Pinamonti: potrebbe essere il primo bonus in arrivo in questa giornata. Contro l'Udinese ha una tradizione positiva: insieme alla Roma, è la squadra alla quale ha segnato più reti in serie A. Essendo rigorista ha ulteriori chance per andare a bonus.

Nome Mantra - Cacace (Ds/E): molto probabilmente D'Aversa lo schiererà tra i due trequartisti alle spalle della punta. Ruolo che porterà il calciatore molto vicino alla porta. Bonus in arrivo?

Fantacalcio.it per Adnkronos