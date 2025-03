Inter, de Vrij salta l'Atalanta?

Inzaghi prepara il big match in programma domenica

L'Inter continua la preparazione in vista del prossimo big match che si giocherà domenica sera a Bergamo. Inzaghi deve fare i conti con qualche problemino in difesa, de Vrij non è al meglio. Il difensore olandese rischia seriamente di essere assente nel prossimo turno di Serie A. Il motivo? Una leggera infiammazione al ginocchio.

Gli ultimi controlli clinici hanno evidenziato qualche piccola problematica che rischia di tenerlo fuori per la gara contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il big match potrebbe non vedere il difensore dell'Inter, che peraltro non parteciperà agli impegni della Nazionale olandese durante la sosta.

Anche oggi si è allenato a parte: solamente domani lo staff medico dell'Inter deciderà in via definitiva. Al momento la sua presenza è in serio dubbio. Giocherà molto probabilmente Acerbi al centro della difesa, con Bastoni e Pavard ai lati. Occhio a Bisseck che potrebbe prendere il posto del francese.

Fantacalcio.it per Adnkronos