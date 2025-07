Juve, Sancho è più vicino. E arriva Conceiçao

La Juventus vuole accelerare sul mercato in queste ore. C'è ancora qualche altro dettaglio da limare, ma la società bianconera è ormai a un passo da Jadon Sancho, esterno offensivo anglo-giamaicano classe 2000 da tempo nel mirino dei bianconeri.

Nelle ultime ore la Juventus ha offerto al Manchester United 15 milioni di sterline, dunque oltre 17 milioni di euro. Le parti si sono sensibilmente avvicinate dopo le iniziali richieste dei Red Devils pari a 25 milioni.

Per sposare la causa bianconera, Jadon Sancho si abbasserà di molto l'ingaggio andando a guadagnare 6 milioni di euro per quattro stagioni. La Juventus punta a chiudere l'operazione a strettissimo giro.

Nel frattempo, Francisco Conceicao tornain bianconero dopo l'esperienza in prestito della passata stagione. Nei giorni scorsi la Juventus ha raggiunto l'accordo con il Porto per l'approdo in bianconero del calciatore portoghese che arriverà a titolo definitivo per 30 milioni di euro, cifra pari alla clausola rescissoria.

Pochi minuti fa il figlio d'arte è atterrato all'aeroporto torinese di Caselle. Il giocatore classe 2002 si dirigerà nella sede della Juventus per firmare il contratto che lo farà diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero.

Fantacalcio.it per Adnkronos