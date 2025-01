Juventus, anche Savona deve operarsi?

Non solo una situazione di classifica preoccupante ed una Champions non disputata da protagonisti. In casa Juventus continuano ad arrivare pesanti infortuni che condizionano la stagione bianconera.

Dopo quelli gravi di Bremer e Cabal, si è aggiunto di recente Kalulu (salterà almeno tre partite, Inter compresa) ma l'ex Milan non è l'ultimo della lista.

La difesa della Juventus rischia di perdere un altro pezzo: Savona potrebbe essere operato a causa di una brutta pubalgia. L'intervento chirurgico sarebbe necessario per risolvere il problema in via definitiva, l'ideale sarebbe rinviare tutto a fine stagione ma la sensazione attuale è che si debba procedere subito. E sarebbe l'ennesima mazzata per Motta, in piena emergenza.

Savona ha disputato un'ottima stagione fino ad ora, ritagliandosi subito tantissimo spazio da titolare. Adesso è da valutare se il suo campionato sarà condizionato o meno da questo problema. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti in merito.

