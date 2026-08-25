Juventus: KO Yildiz, le condizioni

L'attaccante turco potrebbe operarsi e starà ai box diverse settimane

Allarme in casa Juventus attorno alle condizioni di Kenan Yildiz, che avrebbe accusato un fastidio al piede di rientro dalla trasferta vittoriosa di Frosinone.

Un dolore quello del turco che tiene in allerta tutto lo staff medico bianconero, che ora non esclude la possibilità di sottoporre l'attaccante a un intervento chirurgico per risolvere il problema.

Ulteriori valutazioni nelle prossime ore, ma Yildiz rischia uno stop di un paio di mesi e si tratterebbe di una brutta tegola per la Juventus allenata da mister Spalletti (e per tutti i fantallenatori che hanno puntato sull'attaccante bianconero).

Occhio al mercato che, sebbene in rosa siano presenti Boga e il nuovo arrivato Alajbegovic per sopperire all'eventuale assenza di Yildiz, potrebbe tornare ad accendersi proprio in virtù dello stop del turco.

Fantacalcio.it per Adnkronos