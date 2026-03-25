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La Roma ritrova Soulè: l'Inter nel mirino

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Il fantasista argentino si allena con il gruppo

Matias Soulé - (IPa/Fotogramma)
Matias Soulé - (IPa/Fotogramma)
25 marzo 2026 | 15.38
LETTURA: 1 minuti

La sosta servirà alla Roma e al suo allenatore Gasperini per recuperare qualche infortunato. 

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Soulé punta al pieno rientro per la gara contro l'Inter.

L'argentino ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un mese di assenza. E lo ha fatto a pieno ritmo, senza stare troppo a calibrarsi in seguito ai problemi fisici dell'ultimo periodo. Una buona notizia per Gasperini, in vista della ripresa del campionato.

L'anno scorso Soulé fu decisivo nella vittoria per 0-1 in casa dell'Inter.

Il suo gol diede il via alle macchinazioni Scudetto del Napoli e al crollo finale dei nerazzurri, ma soprattutto diedero una spinta importante alla Roma di Ranieri per riprendersi l'Europa nelle giornate conclusive.

Chissà se anche quest'anno Soulè proverà a fare lo scherzetto ai nerazzurri. Qualora dovesse pianamente recuperare sarebbe quasi scontato un suo impiego al fianco di Malen. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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