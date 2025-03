Lazio, come stanno Patric e Nuno Tavares

Una brutta e una buona notizia per mister Marco Baroni. La Lazio continua infatti a perdere pezzi in difesa: è finita anzitempo la stagione di Patric, come annunciato dallo stesso calciatore attraverso i propri canali social. Lo spagnolo dovrà recuperare ora dall'operazione chirurgica alla caviglia e i tempi di recupero non saranno brevi.

Almeno tifosi biancocelesti e fantallenatori possono consolarsi con il rientro a disposizione di Nuno Tavares. Il portoghese sembra aver recuperato al 100% dall'affaticamento agli adduttori, che lo ha tenuto fuori a Bologna nell'ultimo turno di campionato e poi negli impegni con la Nazionale.

La sosta è servita a Tavares per ritrovare la migliore condizione, anche se i prossimi allenamenti a Formello saranno decisivi per valutarne l'impiego nell'undici titolare lunedì sera all'Olimpico contro il Torino. Oggi Nuno Tavares sarà dunque nuovamente testato dallo staff medico laziale, così da sciogliere eventuali dubbi alla ripresa.

Fantacalcio.it per Adnkronos