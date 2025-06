Lazio, ipotesi addio per Tavares

L'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio potrebbe sicuramente indirizzare il futuro di Nuno Tavares.

Il terzino ha disputato una stagione a corrente alternata: tanti problemi fisici nella seconda parte della stagione ne hanno condizionato il rendimento, mentre nella prima parte è stato sicuramente uno dei migliori calciatori del campionato.

Lo stesso allenatore ha pero' dei dubbi sulla tenuta fisica del calciatore, ma non solo: anche l'anarchia tattica preoccupa e non poco Sarri.

Nuno Tavares potrebbe salutare la Lazio, dunque, dopo appena una stagione. Per l'esterno portoghese finora si sono mossi dall’Arabia, provenienza Al-Hilal, che avrebbe sondato la situazione insieme a quella di Theo Hernandez. In Italia, invece, piace molto alla Juventus anche se la Lazio è stata chiara: il calciatore non partirà per meno di 40 milioni considerando anche perché dovrà versare il 35% della vendita all’Arsenal.

Sarri avrebbe già scelto l'eventuale sostituto: Emerson Palmieri del West Ham, che il tecnico conosce molto bene avendolo allenato al Chelsea e che sarebbe molto felice di tornare in Serie A (anche se stavolta dall'altra parte del Tevere considerando che in passato aveva vestito la maglia della Roma).

Fantacalcio.it per Adnkronos