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Lazio: KO Rovella, i tempi di recupero

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Infortunio muscolare al polpaccio per il regista dei biancocelesti

Nicolò Rovella - (Ipa)
Nicolò Rovella - (Ipa)
02 settembre 2026 | 12.53
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per la  Lazio, che perde Nicolò Rovella per le prossime partite. Il centrocampista ha svolto gli esami strumentali dopo il problema al polpaccio accusato nell'ultima giornata di campionato contro il Genoa, gara nella quale era stato costretto a lasciare il campo già nel primo tempo. Il calciatore biancoceleste aveva accusato dolore e non era riuscito a proseguire la sua partita: al suo posto era entrato Reda Belahyane, schierato in cabina di regia. Gli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione muscolare al polpaccio.

Per il centrocampista si prospetta quindi uno stop che lo costringerà a saltare almeno le prossime tre partite di campionato. L'obiettivo è recuperarlo dopo la sosta per le nazionali di settembre, quando Rovella dovrebbe tornare gradualmente a disposizione di Gennaro Gattuso. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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