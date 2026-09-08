McTominay si è operato: il comunicato del Napoli

Adesso due settimane di riposo assoluto
Novità in casa Napoli per quanto concerne le condizioni di Scott McTominay.
Questa mattina il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital: intervento perfettamente riuscito per l'ex Manchester United che resterà a riposo per due settimane per poi tornare ad allenarsi.
Inizialmente McTominay riprenderà l’attività agonistica senza contatti e avrà bisogno di circa 28 giorni durante i quali assumerà farmaci anticoagulanti.
La nota ufficiale: Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti.
Fantacalcio.it per Adnkronos