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McTominay si è operato: il comunicato del Napoli

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Adesso due settimane di riposo assoluto

Scott McTominay - (Ipa)
Scott McTominay - (Ipa)
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08 settembre 2026 | 15.55
LETTURA: 1 minuti

Novità in casa Napoli per quanto concerne le condizioni di Scott McTominay.

Questa mattina il centrocampista scozzese ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital: intervento perfettamente riuscito per l'ex Manchester United che resterà a riposo per due settimane per poi tornare ad allenarsi. 

Inizialmente McTominay riprenderà l’attività agonistica senza contatti e avrà bisogno di circa 28 giorni durante i quali assumerà farmaci anticoagulanti.

La nota ufficiale: Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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