Milan: fatta per Jashari, cifre e dettagli

Dopo settimane di trattativa, il Milan ha chiuso il colpo Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero vestirà la maglia rossonera: l’intesa col giocatore era già definita da tempo, ma l’ostacolo era rappresentato dal Club Brugge, che fino a ieri sera non aveva dato l’ok al trasferimento.

Ora però l’operazione si è sbloccata: il Milan ha alzato l’offerta a circa 34 milioni di euro più 3 di bonus, così da convincere il club belga a cedere il calciatore.

Jashari, infatti, non è stato convocato per il preliminare di oggi in Champions League a Salisburgo, segnale chiaro della chiusura imminente dell’affare.

Il giocatore infatti in queste ore è arrivato a Milano, dove sta sostenendo le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan fino al 2030. Un rinforzo importante per la mediana rossonera, che si arricchisce con un profilo giovane e di qualità.

Fantacalcio.it per Adnkronos