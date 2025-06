Mondiale per Club, l'Inter Miami di Messi vola agli ottavi

Pari col Palmeiras e accesso alla fase successiva del torneo per entrambe le formazioni

Girone A (quasi) blindato per l'Inter Miami di Messi e il Palmeiras, salvato da Mauricio nel 2-2 della notte che mette in discesa la qualificazione agli ottavi di finale per entrambe le compagini, complice anche il pareggio tra Porto e Al Ahly.

Gli statunitensi e i brasiliani si dividono infatti la posta in palio all'Hard Rock Stadium di Miami e si apprestano ad accedere alla fase successiva del Mondiale per club.

Inter Miami dapprima avanti 2-0 grazie alle reti di Allende e Suarez, poi i biancoverdi rimontano nel finale con i guizzi Paulinho e Mauricio.

Il tabellino di Inter Miami-Palmeiras

Marcatori: 16' Allende (I), 65' Suarez (I), 80' Paulinho (P), 87' Mauricio (P)

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende (77' Picault), Redondo (76' Rodriguez), Busquets, Segovia (66' Jordi Alba); Messi, Suarez (74' Cremaschi). All. Mascherano.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha (67' Allan), Gustavo Gomez, Murilo (18' Fuchs), Piquerez; Rios, Lucas Evangelista (67' Vitor Roque); Estevao, Raphael Veiga (46' Mauricio), Torres (55' Paulinho); Flaco Lopez. All. Abel Ferreira.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Ammoniti: Messi (I)

