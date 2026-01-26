circle x black
Napoli, altro infortunio. Lesione per Milinkovic

Il portiere starà fermo qualche settimana

Sergej Milinković-Savić - (Ipa/Fotogramma)
Sergej Milinković-Savić - (Ipa/Fotogramma)
26 gennaio 2026 | 16.58
LETTURA: 1 minuti

Piove sul bagnato in casa Napoli. I risultati stentano ad arrivare e ieri è arrivata una brutta sconfitta contro la Juventus

Non solo, perché continua l'emergenza sul fronte infortunati. Oggi si è operato Neres che starà fermo per circa due mesi. 

E brutte notizie arrivano anche sul fronte Milinkovic-Savic. Il portiere ha rimediato un problema muscolare alla vigilia della partita contro la Juventus. Dagli esami è emersa un'elongazione al bicipite femorale.

Questo il comunicato del club: "Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".

Non è facile stabilire i tempi di recupero per un infortunio del genere che, inevitabilmente, dipendono dall'entità dell'elongazione. Si parla di circa 3 settimane per i casi di lieve entità fino alle 8 settimane per i casi più gravi.

Sembra probabile che il portiere del Napoli possa saltare almeno 4 partite. In ordine Chelsea, Fiorentina, Genoa e Roma con 'obiettivo di provare a tornare in campo per la sfida con l'Atalanta del 22 febbraio.

Per fortuna è tornato Meret, sarà lui il titolare nelle prossime uscite azzurre.

Fantacalcio.it per Adnkronos

