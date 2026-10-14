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Napoli: in tre sono recuperati

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Buone notizie per mister Allegri verso la sfida di sabato a Venezia

Massimiliano Allegri - (Ipa)
Massimiliano Allegri - (Ipa)
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14 ottobre 2026 | 17.18
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Archiviato l'impegno di ieri in Champions League contro il Villarreal, il Napoli è tornato oggi al lavoro al Training Center per preparare la prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 15 contro il Venezia.

La seduta ha portato anche buone notizie per lo staff tecnico: Alisson Santos, Anguissa e Olivera si sono allenati regolarmente con il gruppo, quindi saranno a disposizione di mister Allegri nel prossimo turno di Serie A oltre che in ottica Fantacalcio. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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