Ndoye sempre più vicino al Napoli

Trattative in corso con il Bologna, si intravede la fumata bianca

Pallino di mercato del Napoli, Ndoye è sempre più vicino al trasferimento in azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo svizzero ha ormai raggiunto l'accordo totale con la formazione di Conte e attende un segnale di via libera dal proprio club.

Manca il semaforo verde da Bologna per accordare le visite mediche e le ultime formalità, ma Ndoye e il suo entourage hanno scelto Napoli come prossima avventura in carriera.

A rilanciare la notizia è anche Sky Sport-Ch. Dalla Svizzera sono sicuri: Napoli e Bologna trattano sulla cifra finale, ma l'accordo è dietro l'angolo. Filtra ottimismo da tutte le parti in gioco, sebbene la Premier League (il Nottingham Forest, ndr) resti vigile su Ndoye. L'affare può chiudersi nel corso di questa settimana a cifre vicine ai 35 milioni di euro, informano i colleghi elvetici.

Fantacalcio.it per Adnkronos