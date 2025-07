Retegui lascia l'Atalanta: ora è ufficiale

Mateo ReteguiMateo Retegui è un nuovo giocatore dell'l’Al-Qadsiah, lascia ufficialmente la Serie A e il Fantacalcio.

La notizia era già nell'aria da settimane, adesso ne è arrivata l'ufficialità. Retegui lascia così il nostro campionato, dopo una stagione incredibile all'Atalanta in cui è diventato l'idolo di milioni di fantallenatori, regalando bonus a pioggia e domeniche indimenticabili. Con la Dea 28 gol tra tutte le competizioni, ma 25 in Serie A che gli hanno permesso di vincere il titolo di capocannoniere.

Arrivato in Italia nel luglio 2023 al Genoa, Retegui in due anni in Serie A ha conquistato la Nazionale, il titolo di capocannoniere e la possibilità di giocare in Champions League.

