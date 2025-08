Florian Thauvin si appresta a lasciare l'Udinese e il Fantacalcio.

In queste ore, infatti, l'attaccante francese ha raggiunto un accordo per il ritorno in patria dove vestirà la maglia del Lens.

L'attaccante si appresta a firmare un contratto di durata triennale con il Lens che verserà circa 6 milioni di euro nelle casse dell'Udinese per il trasferimento del giocatore classe '93.

Fantacalcio.it per Adnkronos