Federica Brignone è riuscita a superarsi, ancora una volta. La sciatrice azzurra ha conquistato la sua prima vittoria in discesa libera, la trentesima in Coppa del Mondo. Federica è diventata così la prima italiana di sempre ad aver vinto una gara in tutte le specialità dello sci alpino: gigante, super G, combinata e ora anche discesa libera, la gara regina.