Figo: "L'Inter? Sta facendo una stagione incredibile, il triplete è possibile"

"L'Inter dove può arrivare? Fino in fondo, sia in campionato che in Champions. Credo che c'è la possibilità di vincere il triplete e per quello sono molto contento per quello che ho vissuto all'Inter, sempre tifando perché le cose vadano bene". Lo ha detto l'ex calciatore portoghese Luìs Figo, a margine dei Laureus World Sports Awards, a Madrid. "L'Inter sta facendo una stagione incredibile e la gente sbaglia se pensa che essendo una squadra italiana sia un squadra difensiva, perché ha tanti giocatori di qualità e questo può fare la differenze", ha affermato l'ex nerazzurro.

In vista della semifinale di Champions tra Barca e Inter e l'infortunio dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, Figo ha detto di non voler parlare di "favorita o meno". "E' difficile in una semifinale parlare di una squadra favorita. Credo che l'Inter stia facendo una stagione incredibile, e anche il Barcellona che a sua volta ha la possibilità di vincere il triplete", ha detto l'ex calciatore in Inter e Barca. L'Inter di ora, ha aggiunto, "mi ricorda" l'Inter in cui giocavo, "abbiamo vinto tutto". "Chi è il favorito per la Champions? Per me il Psg è molto regolare nei risultati e fisicamente sta bene ma è difficile, non mi sbilancio su chi potrebbe vincere la Champions".