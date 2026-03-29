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Sinner si scalda... sotto la pioggia. Rischio rinvio per la finale di Miami?

Il tennista azzurro sfida Lehecka nell'ultimo atto del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
29 marzo 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si scalda... sotto la pioggia a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, poche ore prima della finale del Masters 1000 americano, il tennista azzurro è sceso in campo per allenarsi in vista del match contro Lehecka, in una giornata caratterizzata dal rischio rinvio per maltempo.

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Le immagini catturate da SkySport mostrano Sinner a fondo campo scambiare con il supercoach Darren Cahill, sotto lo sguardo vigile di Simone Vagnozzi, sotto la pioggia. Pochi spostamenti, per evitare di scivolare, ma soltanto qualche scambio per scaldare corpo e colpi, e non perdere confidenza con pallina e campo.

Finale a rischio rinvio?

La giornata di oggi a Miami è stata caratterizzata dal maltempo. La pioggia non ha dato tregua, affacciandosi a fasi alterne e costringendo alla sospensione la finale del doppio femminile tra Jasmine Paolini e Sara Errani. Il rischio reale al momento è quello di uno slittamento dell'orario di inizio della sfida, proprio come successo nei primi turni del Masters 1000, fortemente condizionati dal maltempo.

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