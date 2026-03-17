Il centrocampista francese si sfoga in un'intervista a L'Equipe: "Lo faccio per la squadra, ho dovuto imparare"

“Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento. Alla fine, ho capito che non è ciò che voglio. Lo faccio ovviamente per la squadra, ma mi piaceva molto essere all'origine delle azioni. Controllare il ritmo di gioco della squadra, recuperare palloni”. Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha raccontato così in un'intervista a L'Equipe come sta vivendo il cambio di ruolo in campo con Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, arrivato a Milanello in estate, ha avanzato di qualche metro la sua posizione in campo portandolo a fare la mezzala nel nuovo assetto dato alla squadra. Anche per sfruttare le sue incursioni.

Fofana: "Mondiali? Non penso di poter essere convocato"

Il centrocampista francese non è apparso però contentissimo, anche in ottica nazionale, verso i Mondiali: “Ho dovuto imparare a giocare più rapidamente, orientarmi meglio. Devo essere più impattante dal punto di vista fisico, anticipare di più. Ho capito anche che potevo realizzare più scatti ad alta intensità. Non credo di essere sufficientemente forte, potrei essere più efficace. Se guardo al Mondiale, non credo di poter essere preso in considerazione per questo ruolo. Lo faccio con il club, soprattutto se lottiamo per un titolo. Ma non sono convinto che questo mi aiuti per il futuro". Tra pochi giorni, il ct della Francia Didier Deschamps diramerà i convocati per le amichevoli con Brasile e Colombia negli Stati Uniti, test cruciali per definire la lista finale verso i Mondiali americani. L'ultima convocazione di Fofana con la Francia risale all'ottobre 2024, prima dell'arrivo di Allegri al Milan.