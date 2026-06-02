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Fonseca-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista brasiliano sfida il ceco nei quarti del Roland Garros

Joao Fonseca - Afp
Joao Fonseca - Afp
02 giugno 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caccia alle semifinali al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, Joao Fonseca sfida Jakub Mensik - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Il tennista brasiliano arriva al match dopo aver eliminato Pavlovic, Prizmic, Djokovic e Ruud, mentre il ceco Draguet, Navone, De Minaur e Rublev.

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Fonseca-Mensik, orario e precedenti

La sfida tra Fonseca e Mensik è in programma oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 20.15, con il match che è fissato nella sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, nelle Next Gen del 2024, quando Fonseca si impose in cinque set.

Fonseca-Mensik, dove vederla in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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